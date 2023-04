Nomine: Claudio Descalzi, chi è l’Amministratore delegato di Eni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Claudio Descalzi, Amministratore delegato di Eni da maggio 2014, inizia la sua carriera in Eni nel 1981 come ingegnere di giacimento. Successivamente, diventa project manager per lo sviluppo delle attività nel Mare del Nord, in Libia, Nigeria e Congo. Nel 1990 è nominato responsabile delle attività operative e di giacimento in Italia. Nel 1994, assume il ruolo di managing director della consociata Eni in Congo, mentre nel 1998 diventa Vice Chairman & Managing Director di Naoc, la consociata Eni in Nigeria. Dal 2000 al 2001, ricopre la carica di direttore dell’area geografica Africa, Medio Oriente e Cina. Dal 2002 al 2005 è nominato direttore dell’area geografica Italia, Africa e Medio Oriente, ricoprendo inoltre il ruolo di consigliere di amministrazione di diverse consociate Eni dell’area. Nel 2005 diventa vicedirettore generale di Eni - divisione Exploration & Production. Dal 2006 al 2014 è presidente di Assomineraria. Dal 2008 al 2014 è Chief Operating Officer di Eni - Divisione Exploration & Production. Dal 2010 al 2014 ricopre la carica di presidente di Eni Uk. Descalzi - oltre a essere l’Ad di Eni - è attualmente componente del Consiglio generale e dell’Advisory Board di Confindustria e consigliere di amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala. È membro del National Petroleum Council. (Rin)