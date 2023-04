Migranti: De Cristofaro (Avs), rinviata per ennesima volta commissione Senato su decreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rinviata per l'ennesima volta la commissione Affari costituzionali del Senato sul decreto migranti-Cutro. Sono giorni che aspettiamo che la maggioranza e il governo si mettano d'accordo sugli emendamenti al decreto legge Migranti. Ma a seguito delle loro evidenti divisioni, per ora le sedute vanno a vuoto". Lo afferma il capogruppo del gruppo misto del Senato, Peppe de Cristofaro, dell'Alleanza Verdi e Sinistra. "Le destre di Salvini e Meloni - prosegue l'esponente rossoverde in una nota - che in questi anni hanno solo saputo parlare dell'immigrazione in termini propagandistici, dal blocco navale alla guerra alle Ong, senza mai dire veramente come avrebbero affrontato il fenomeno una volta arrivati al governo, come si vede non hanno la più pallida idea di come affrontare i problemi e risolverli. Solo ed esclusivamente la criminalizzazione di chi scappa da fame, guerre e carestie o la costruzione dei centri per i rimpatri, veri e propri lager. Ma nessuna soluzione concreta: la solita destra capace a prendere i voti ma incapace a governare. Gridano all'emergenza e all'invasione, e poi continuano a rinviare i lavori. È la destra della propaganda - conclude De Cristofaro - sostanzialmente incapace a gestire i fenomeni migratori. Un po' più di rispetto verso le istituzioni non guasterebbe". (Com)