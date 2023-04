Roma: 33enne trovato morto in casa a San Basilio, ipotesi overdose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corpo di un 33enne italiano è stato trovato senza vita, oggi pomeriggio alle 14, nella sua abitazione in via Cagli in zona San Basilio a Roma. A chiamare gli agenti della questura capitolina sono stati i parenti che, da alcuni giorni, lo chiamavano senza avere risposte, sia al telefono che al citofono di casa. Una volta all’interno, i poliziotti lo hanno trovato esanime. Da quanto si apprende, vi sarebbero elementi per ritenere che la morte sia sopraggiunta a causa di una overdose(Rer)