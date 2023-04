Nomine: Leonardo, Cingolani Ad, Pontecorvo presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia e delle finanze (Mef) ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Eni, Leonardo e Poste Italiane. Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Leonardo convocata per il 9 maggio, il Mef - titolare del 30,2 per cento del capitale - ha depositato, di concerto con il ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit), la seguente lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione: Stefano Pontecorvo (presidente), Roberto Cingolani (Ad), Elena Vasco (consigliere), Enrica Giorgetti (consigliere), Francesco Macrì (consigliere), Trifone Altieri (consigliere), Cristina Manara (consigliere), Marcello Sala (consigliere).(Rin)