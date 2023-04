Nomine: Flavio Cattaneo, chi è il nuovo Ad di Enel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Flavio Cattaneo è attualmente vicepresidente esecutivo di Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA e presidente del Comitato esecutivo della compagnia. Laureato in Architettura al Politecnico di Milano, Cattaneo consegue una specializzazione in Finanza applicata al Real Estate alla Bocconi e vanta una consolidata esperienza nella gestione di grandi società industriali – sia nel settore privato che in quello pubblico – operanti nelle costruzioni, comunicazioni, energia, infrastrutture, trasporti e telecomunicazioni. Dal 1989 al 1998, Cattaneo è Amministratore delegato di società di costruzioni civili e amministratore di diverse società nel settore del real estate. Dal 1998 al 2001 è vicepresidente di Aem (attuale A2A) di cui cura le attività di distribuzione gas quale amministratore di Triveneta Gas S.p.A. e Seneca Gas S.p.A. Dal 1999 al 2003 è presidente e Amministratore delegato di Fiera Milano. Durante la sua gestione, si assiste a una forte espansione internazionale con un aumento della presenza della società in una trentina di paesi esteri. Dal 2007 al 2011 è presidente di Terna Partecipacoes (di cui tra l’altro cura la quotazione al Bovespa). La società, in quel periodo, diventa il primo operatore di rete privato in Brasile. Dal 2003 al 2005 è il più giovane direttore generale della Rai. Dal 2005 al 2014 è Amministratore delegato di Terna. Nel 2011 riceve l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica Italiana. Nel dicembre 2014, entra per la prima volta nel Consiglio di amministrazione di Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA. Nel febbraio 2015 viene eletto Amministratore delegato, rimanendo in carica fino a marzo 2016. Da ottobre 2017 a dicembre 2018 è Amministratore delegato di Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA, mentre da marzo 2016 a luglio 2017 è Amministratore delegato di Telecom Italia S.p.A. Durante la sua gestione, l’azienda migliora crescita ed efficienza con un’importante e straordinaria fase di turnaround aziendale. Dal 29 aprile 2022 è Consigliere d’Amministrazione di Assicurazioni Generali. (Rin)