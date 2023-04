Nomine: Poste, Rovere presidente, Del Fante Ad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia e delle finanze (Mef) ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Eni, Leonardo e Poste Italiane. All’assemblea degli azionisti di Poste italiane convocata per l’8 maggio, la lista consegnata dal Mef - titolare del 29,26 per cento del capitale e per il tramite di Cassa depositi e prestiti di un ulteriore 35 per cento - prevede un consiglio di amministrazione composto dai seguenti componenti: Silvia Rovere (presidente), Matteo del Fante (Ad), Wanda Ternau (consigliere), Matteo Petrella (consigliere), Paolo Marchioni (consigliere), Valentina Gemignani (consigliere).(Rin)