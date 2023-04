Nomine: Stefano Pontecorvo, chi è il nuovo presidente di Leonardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Pontecorvo, diplomatico di lungo corso, è stato Nato Senior Civilian Representative to Afghanistan, seguendo da vicino gli sviluppi interni al Paese. Dopo la presa del potere da parte dei talebani, Pontecorvo ha coordinato l’evacuazione di 124 mila persone. Nato nel 1957, Stefano Pontecorvo è entrato nella carriera diplomatica nel 1985. Dal 2013 al 2015 ha lavorato in qualità di consigliere diplomatico del ministro della Difesa italiano, operando su questioni politico-militari della Nato, mentre tra il 2015 e il 2020 è stato ambasciatore d’Italia in Pakistan. Tra i ruoli di spicco ricoperti da Pontecorvo, c’è quello di vice capo Missione presso l’ambasciata italiana a Londra, di vice direttore Generale per l’Africa Sub-Sahariana presso il ministero degli Affari esteri italiano e di vice capo Missione presso l’ambasciata italiana a Mosca. L’ambasciatore Pontecorvo è stato nominato Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana. (Rin)