Ue: Rutte, Europa deve parlare con una sola voce

- L'Europa deve essere "resiliente" e parlare con una sola voce. Lo ha affermato il premier olandese Mark Rutte, in conferenza stampa ad Amsterdam con il presidente francese Emmanuel Macron. Rutte ha salutato l'amicizia tra Francia e Paesi Bassi, tanto più importante nel contesto della guerra in Ucraina. "Il sostegno dei nostri partner della Nato è altrettanto essenziale", ha affermato il capo del governo. "Senza il sostegno degli Stati Uniti, l'Ucraina non avrebbe potuto resistere a tutte queste ondate di attacchi russi", ha evidenziato Rutte, che ha poi espresso gratitudine nei confronti di Macron. Rutte ha inoltre auspicato che l'Ue diventi un "leader" nelle tecnologie pulite. (Beb)