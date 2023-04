Nomine: Matteo Del Fante, chi è l’Amministratore delegato di Poste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Del Fante è Amministratore delegato e direttore generale di Poste italiane da aprile 2017. Laureato in Economia Politica presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, inizia la sua carriera nel dipartimento di Ricerca di Jp Morgan nel 1991 e, dopo diversi incarichi nelle sedi di Milano e Londra, nel 1999 assume la carica di Managing Director. In Jp Morgan fino al 2003, con la responsabilità per i clienti del settore pubblico dell’area Europa-Medio Oriente-Africa (Emea), nel 2004 entra in Cassa depositi e prestiti (Cdp), di cui è direttore generale da giugno 2010 a maggio 2014. Lo stesso anno, è nominato Amministratore delegato e direttore generale di Terna, società in cui dall'aprile 2008 è stato membro del Consiglio di amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi. Da luglio 2017 a maggio 2020 è stato Amministratore delegato di Postevita. Da settembre 2021 è vicepresidente di Assonime. Nell'ottobre 2021 la Bocconi Alumni Community (con oltre 120 mila membri raccolti in 69 chapter nel mondo) gli conferisce il riconoscimento di Alumnus dell’anno 2021. (Rin)