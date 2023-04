Difesa: ministro Crosetto incontra commissario Ue per mercato interno Breton

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostegno all’Ucraina, sicurezza in Europa, European Peace Facility, rafforzamento sinergie per costruire un’Europa più competitiva nel settore dell’industria della Difesa e Difesa Europea: questi i temi al centro del colloquio di oggi tra il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il Commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton durante la sua visita in Italia. Lo riferisce in una nota il ministero della Difesa. “L’Unione europea ha dato dimostrazione di unità adattandosi velocemente al nuovo contesto internazionale e muovendo passi concreti nell’attuazione di una visione comune in materia di sicurezza e difesa” ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto nel corso del lungo e cordiale incontro avvenuto presso il ministero della Difesa. Occasione che ha consentito di ribadire l’importanza dell’Italia quale membro di assoluta rilevanza dell’Unione europea. Nel corso del colloquio si è discusso, in particolare, dell’European Peace Facility, rivelatosi un valido strumento finanziario per reintegrare economicamente lo sforzo profuso dai Paesi Europei impegnati nel sostegno all’Ucraina, con equipaggiamenti civili e militari, a seguito della vile aggressione da parte della Russia. (segue) (Com)