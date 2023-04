Difesa: ministro Crosetto incontra commissario Ue per mercato interno Breton (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Italia – ha rimarcato il ministro Crosetto - reputa fondamentale il sostegno all’Ucraina, anche per i riflessi profondi che avranno le sorti del conflitto sulla sicurezza in Europa e sull’intera area Euro-Atlantica. E ha continuato: “Il conflitto in Ucraina riguarda tutti. Sono in gioco i valori democratici su cui si fonda l’intera Europa. Per questo motivo continueremo nell’obiettivo di assistere lo Stato e il popolo ucraino facendo la nostra parte per perseguire una pace giusta”. Il Commissario Ue per il Mercato interno Thierry Breton ha affermato che: “L’Italia, anche per la sua lunga tradizione nella produzione di armamenti, si posiziona come paese fondamentale agli sforzi collettivi dell’Unione Europea nella produzione di un milione di munizioni destinate alla sicurezza dell’Ucraina e dell’Europa. Insieme, forgiamo un’Europa più forte e più resiliente.” Focus dell’incontro anche su cooperazione industriale in ambito Difesa quale solido pilastro per rafforzare e consolidare la sinergia tra i Paesi dell’Unione Europea, ulteriore prova della compattezza dei Paesi membri. Un impegno corale dell’Unione europea che ha dato vita anche alla Missione di assistenza militare a sostegno dell’Ucraina (Eumama) per l’addestramento di militari ucraini in territorio europeo. Il Commissario Ue, nel corso della suo viaggio istituzionale in Italia, visiterà alcune realtà industriali della Difesa. (Com)