Nomine: Roberto Cingolani, chi è il nuovo Amministratore delegato di Leonardo

- Roberto Cingolani è membro del Consiglio di amministrazione del Fondo innovazione della Nato. Dopo aver conseguito la Laurea in Fisica presso l’Università di Bari, nel 1989 ottiene il Diploma di Perfezionamento (PhD) in Fisica alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Nel 2000 è nominato professore ordinario di Fisica Sperimentale all’Università di Lecce. Nel 2001 fonda e dirige il National Nanotechnology Laboratory (Nnl) dell’Infm a Lecce. Nel 2005 fonda l’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) di Genova di cui sarà direttore scientifico per quattordici anni. Cingolani al suo attivo oltre 100 brevetti, ed è autore o co-autore di oltre 1.000 pubblicazioni su riviste internazionali. Nel settembre 2019, diventa il Chief Technology & Innovation Officer di Leonardo. Dal febbraio 2021 all’ottobre 2022 ricopre la carica di ministro della Transizione ecologica nel governo Draghi. (Rin)