Ucraina: Zelensky in video a Washington per riunioni Fmi, minuto di silenzio per militare decapitato

- Un minuto di silenzio per il militare ucraino decapitato dai soldati russi, il cui video è stato pubblicato oggi su Telegram e su Twitter. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è intervenuto ad una tavola rotonda organizzata a Washington, nel quadro delle riunioni primaverili del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale, affermando che “la violenza russa va fermata ad ogni costo”. I militari di Mosca, ha aggiunto, continuano a commettere “atrocità di ogni tipo contro gli ucraini, come questo brutale omicidio: è fondamentale che episodi simili non diventino una consuetudine”. (Was)