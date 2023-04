Pd: Foti (Fd'I), dal partito arrivano molti annunci ma poca sostanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella nomina del segretario del Partito democratico c'è stata una scelta contraddittoria tra iscritti e partecipanti alle elezioni primarie. Chi sceglie quel sistema, sceglie gli effetti ma anche le cause. Mi pare che dal Pd arrivino tanti annunci, ma poca sostanza. Sicuramente il centrodestra ha bisogno di un'opposizione che lo incalzi sui temi della Nazione, non sui temi di una vittoria congressuale come quella ottenuta dalla Schlein". Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti, a "Porta a porta", su Rai1. (Rin)