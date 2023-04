Nomine: il governo deposita le liste per Enel, Eni, Leonardo e Poste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Claudio Descalzi, Flavio Cattaneo, Roberto Cingolani e Matteo del Fante: sono questi i nomi indicati dal governo per ricoprire l’incarico di Amministratore delegato rispettivamente di Eni, Enel, Leonardo e Poste Italiane. Alla guida di Eni resta Descalzi, Ad della compagnia energetica da maggio 2014. A essere riconfermato anche l’Ad di Poste, Matteo del Fante. Mentre tra i nuovi nomi troviamo quello di Cattaneo, attuale vicepresidente esecutivo di Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA, per la guida di Enel, mentre per Leonardo viene indicato il nome dell’ex ministro della Transizione ecologica nel governo Draghi, Roberto Cingolani (che attualmente risiede nel Cda del Fondo Innovazione della Nato). Alla presidenza di Leonardo, va l’Ambasciatore Stefano Pontecorvo, già Nato Senior Civilian Representative in Afghanistan, incarico in cui si è particolarmente distinto. Per la presidenza di Enel, il governo ha indicato Paolo Scaroni, per quella di Poste italiane Silvia Rovere e per quella di Eni il generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana. (segue) (Rin)