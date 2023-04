Nomine: il governo deposita le liste per Enel, Eni, Leonardo e Poste (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Invece, prosegue la nota, con riferimento all'assemblea degli azionisti di Leonardo convocata per il 9 maggio, il Mef - titolare del 30,2 per cento del capitale - ha depositato, di concerto con il Mimit, la seguente lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione: Stefano Pontecorvo (presidente), Roberto Cingolani (amministratore delegato), Elena Vasco (consigliere), Enrica Giorgetti (consigliere), Francesco Macrì (consigliere), Trifone Altieri (consigliere), Cristina Manara (consigliere), Marcello Sala (consigliere). All'assemblea degli azionisti di Poste italiane convocata per l'8 maggio, la lista consegnata dal Mef - titolare del 29,26 per cento del capitale e per il tramite di Cassa depositi e prestiti di un ulteriore 35 per cento - prevede un consiglio di amministrazione composto dai seguenti componenti: Silvia Rovere (presidente), Matteo del Fante (amministratore delegato), Wanda Ternau (consigliere), Matteo Petrella (consigliere), Paolo Marchioni (consigliere), Valentina Gemignani (consigliere). “Il ministro dell'economia e delle finanze – conclude la nota – ringrazia i presidenti Lucia Calvosa, Michele Crisostomo, Luciano Carta, Bianca Maria Farina, gli amministratori delegati Francesco Starace e Alessandro Profumo e tutti i consiglieri di amministrazione uscenti per il lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi anni dalle società”. (Rin)