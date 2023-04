Francia: Renzi, Macron leader più credibile tra politici vecchio Continente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono giorni intensi per la politica mondiale. La scelta di Macron di richiamare l’Europa a una postura più autonoma e autorevole ha scatenato un bel dibattito in tutto il mondo. Condivido molto la posizione del presidente francese che come sapete rimane per me il leader più credibile tra i politici del vecchio Continente. Sarà un onore il prossimo anno correre insieme al partito di Macron nell’ambito della famiglia di Renew Europe". Lo afferma nella Enews il leader di Italia viva, Matteo Renzi, che aggiunge: "Il nuovo ruolo della Cina, l’America che vede la ricandidatura di Biden, lo sviluppo dell’India e del Sud-est asiatico, il crescente ruolo delle monarchie del Golfo, il nuovo protagonismo di Lula in Brasile, la continua speranza di un nuovo inizio in Africa. Su tutti questi argomenti sarebbe affascinante domandarsi che partita gioca l’Europa. E invece il dibattito sembra dominato da discussioni di piccolo cabotaggio. C’è un mondo che chiede di tornare a fare politica, di sognare in grande, di costruire speranze. E invece si vola basso, quasi rasoterra. Peccato. (Rin)