Imprese: Basf, ricavi diminuiti del 13,4 per cento nel primo trimestre

- I ricavi del conglomerato petrolchimico tedesco Basf sono diminuiti nel primo trimestre del 2023 del 13,4 per cento su base annua, attestandosi a circa 20 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgmeiene Zeitung”, il risultato è dovuto a un “declino significativo dei volumi di vendita” che, in base ai dati preliminari, ha inciso anche sui profitti. L'utile operativo prima degli interessi e delle imposte (Ebit rettificato), corretto per gli effetti speciali, è sceso del 31,5 per cento a 1,9 miliardi di euro. Tuttavia, i guadagni di Basf sono aumentati del 28 per cento a circa 1,6 miliardi di euro. A gravare sui risultati del gruppo sono state, infine, le svalutazioni della partecipazione in Wintershall Dea a seguito della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. (Geb)