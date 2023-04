Sicurezza: Santagata (Tim), su cybersicurezza per le Pmi necessaria “innovation by law”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte delle Piccole e medie imprese non sono dotate di sistemi di protezione adeguati, utilizzano infatti principalmente gli antivirus come unico strumento di difesa dagli attacchi cyber. A dirlo, in un’audizione alla commissione Politiche dell’Unione Europea della Camera, è Eugenio Santagata, Chief Public Affairs & Security Officer di Tim, nonché ad di Telsy, la società del Gruppo attiva nel comparto. "Abbiamo riscontrato che in generale non c’è una propensione alla spesa per il rafforzamento delle componenti di cybersecurity. È necessario, quindi, promuovere una politica di innovation by law che imponga alle aziende di dotarsi di tali strumenti prevedendo meccanismi di incentivazione ad hoc. A livello europeo bisogna far evolvere il paradigma da “soldi agli Stati” a “soldi alle Imprese”, conclude. (Rin)