Olimpiadi 2026: tra temi cabina regia Tavolo nazionale sui trasporti

23 luglio 2021

- Si è riunita oggi, a palazzo Chigi, la cabina di regia per le opere e gli interventi relativi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026". E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio. L’incontro è stato presieduto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e dal ministro per lo Sport e i giovani, con delega alle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026, Andrea Abodi. Tra i temi trattati durante la riunione - continua la nota - la scelta del sito per le gare di pattinaggio di velocità, l’apertura di un Tavolo nazionale sui trasporti e la proposta di un protocollo di legalità per la realizzazione dei giochi. È stata anche illustrata l’istruttoria tecnica sulla localizzazione del Villaggio olimpico a Cortina d’Ampezzo. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano; i ministri per le Disabilità, Alessandra Locatelli, e del Turismo, Daniela Santanchè; i sottosegretari alla presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli, all’Ambiente e alla Sicurezza energetica, Claudio Barbaro, all’Interno, Nicola Molteni, alla Cultura, Lucia Borgonzoni; i presidenti del Coni e della Fondazione Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò, e del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli; l’amministratore delegato della Fondazione, Andrea Varnier; il presidente di Infrastrutture Milano-Cortina 2026, Veronica Vecchi, e e l’amministratore delegato, Luigi Valerio Sant’Andrea. Sono intervenuti anche il Ragioniere dello Stato, Biagio Mazzotta, i presidenti delle Regioni Lombardia, Attilio Fontana, e Veneto, Luca Zaia, i sindaci di Milano, Giuseppe Sala, e Cortina d’Ampezzo, Gianluca Lorenzi. La cabina tornerà a riunirsi il prossimo 4 maggio, alle ore 14. (Com)