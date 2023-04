Olimpiadi 2026: Cirio e Lo Russo, disponibili a presentare il dossier olimpico alla Fondazione Milano-Cortina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo appreso l’esito della Cabina di regia sulle Olimpiadi Milano-Cortina e ringraziamo il ministro delle Infrastrutture e trasporti Salvini per aver proposto l’audizione formale di Regione e Comune sul dossier che candida Torino e il Piemonte a ospitare le gare di pattinaggio di velocità all’Oval di Torino. Siamo disponibili fin da ora e ne daremo immediata comunicazione alla Fondazione Milano-Cortina per organizzare al più presto la presentazione del dossier. Lo hanno affermato in una nota congiunta il presidente del Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. (Rpi)