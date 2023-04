Lavoro: 54 negozi Coop di Roma passano a Tigre, salvi 800 dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo ore di trattativa si è concluso ieri con un accordo il passaggio dei 54 punti vendita distribuzione Roma - insegna Coop, proprietà di Coop Alleanza 3.0 – al Gruppo Magazzini Gabrielli – supermercati Tigre, che ha coinvolto circa 800 lavoratrici e lavoratori. E' quanto si legge in una nota di Filcams, Fisascat e Uiltucs di Roma e Lazio. L'accordo prevede, la prosecuzione del rapporto di lavoro: a tutti i dipendenti verranno mantenuti inalterati qualifica, livello, scatti, anzianità convenzionale ed il totale della retribuzione. Inoltre, viene mantenuta inalterata la condizione contrattuale individuale in termine di orario di lavoro e di condizione oraria settimanale/mensile/annuale dei part-time. L'accordo prevede che i dipendenti di ogni punto vendita al momento del trasferimento del ramo d'azienda, saranno mantenuti dalla società cessionaria Magazzini Gabrielli nello stesso punto vendita cui risulteranno appartenere. Come richiesto dalle organizzazioni sindacali, la Magazzini Gabrielli si impegna a verificare la possibilità di aprire una sede amministrativa nella città di Roma anche in seguito e in coerenza con il forte investimento da portare avanti nel territorio di Roma e Lazio. Le lavoratrici e i lavoratori impiegati negli appalti, manterranno continuità occupazionale alle stesse condizioni contrattuali. Per quanto riguarda gli ipotetici affitti/cessioni di ramo d'azienda – modalità di fare impresa non condivisa dalle Organizzazioni Sindacali - è stato appositamente sottoscritto un accordo quadro, il quale prevede che Magazzini Gabrielli promuova la cultura della legalità, che ponga al centro i diritti dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, formazione, agibilità sindacali, diritti del lavoro. (segue) (Com)