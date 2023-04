Lavoro: 54 negozi Coop di Roma passano a Tigre, salvi 800 dipendenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verranno mantenute inoltre tutte le condizioni contrattuali e retributive per la totalità delle lavoratrici e dei lavoratori: si applicheranno infatti le medesime tutele previste dall'accordo di passaggio diretto tra distribuzione Roma e Magazzini Gabrielli, compresa l'applicazione di un contratto nazionale sottoscritto da Filcams, Fisascat e Uiltucs. I sindacati esprimono "soddisfazione per aver sottoscritto due accordi che garantiscono diritti e tutele nel passaggio diretto dei circa 800 dipendenti, a questo si aggiunge l'ulteriore accordo che delinea un cambio di rotta nel nostro territorio: da anni denunciamo le continue cessioni, franchising e affitti di ramo d'azienda che hanno provocato una frammentazione del lavoro, abbassamento dei diritti e perdita occupazionale. Questo accordo prevede il mantenimento dei diritti e delle tutele acquisite anche sul lungo termine nel caso in cui avvengano operazioni di questo tipo. Solo grazie al buon accordo traguardato dalle Parti Sociali e dalla Magazzini Gabrielli, si sono potuti mettere in salvezza le circa 800 lavoratrici e lavoratori", conclude la nota di Filcams, Fisascat e Uiltucs di Roma e Lazio. (Com)