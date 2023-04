Veneto: assessore Lavoro, Regione sostiene la formazione all'impresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elena Donazzan, assessore regionale al Lavoro, Istruzione e Formazione, questo pomeriggio a Roma ha partecipato ad un evento di una due giorni di dibattito promossa da Fondimpresa per riflettere sul futuro del lavoro e celebrare l'Anno Europeo delle Competenze. "Cogliamo l'invito di Fondimpresa, uno dei principali fondi privati, ad investire sulla formazione all'impresa perché in Veneto questo è già realtà - ha affermato -. La collaborazione tra fondi pubblici e privati infatti è già una esperienza significativa nella nostra regione. Per quanto riguarda la formazione continua, usando le risorse pubbliche destinate alla formazione dei fondi europei, la Regione Veneto ha raggiunto ottimi risultati, confermati da eccellenti valutazioni da parte sia della Commissione Europea e anche dal contesto economico e produttivo del nostro territorio". "Ci eravamo posti l'obiettivo di fare una formazione quanto più mirata possibile, abbiamo coinvolto 388.000 persone, delle quali 155.000 occupate, che hanno vinto la sfida di riqualificarsi attraverso la formazione - ha spiegato Donazzan -. In questo modo abbiamo fatto sì che le persone fossero le protagoniste del proprio cambiamento e che l'impresa diventasse ambiente favorevole a tale trasformazione. Abbiamo creato azioni di formazione che hanno modificato il contesto". "La Regione Veneto ha investito moltissimo sulla riconoscibilità delle competenze. La sfida per noi oggi è quella di investire molto su un sistema integrato per la certificazione delle competenze e degli standard professionali formativi. Il tutto per favorire un unico sistema virtuoso che garantisce sostegno ad un modello economico di imprese che investono perché vogliono crescere" ha concluso l'assessore veneto. (Rev)