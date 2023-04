Lavoro: Tenerini (FI), bene commissione inchiesta su sicurezza e morti bianche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il numero dei lavoratori morti a causa di infortuni sul lavoro in Italia nel 2022 ha superato la quota di mille unità", ed è tornato "allo stesso livello di quelli pre-pandemia. Si delinea un contesto di coesistenza di nuove precarietà, nuove condizioni di rischio rispetto a situazioni occupazionali più protette e meno esposte ai rischi lavorativi. Si tratta di rischi più subdoli, poco visibili, ma ben presenti, e che dipendono anche dalla fatica, dall'organizzazione del lavoro, dallo stress legato alla non sicurezza del posto di lavoro o dai ritmi imposti dal regime di produzione". Lo ha detto la deputata di Forza Italia, Chiara Tenerini, intervenendo in Aula a Montecitorio sulla commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. "E' necessario quindi - ha proseguito la parlamentare - incrementare e migliorare le azioni volte al contrasto del fenomeno", perché "un lavoro per essere dignitoso non può non essere sicuro. L'istituzione della commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati risponde alla necessità di indagare sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il lavoro svolto dalle commissioni di inchiesta delle precedenti legislature ripropone con urgenza un forte impegno delle istituzioni e delle forze politiche e sociali affinché continuino ad essere affrontate senza indugio le gravi problematiche connesse alle tematiche della sicurezza e dello sfruttamento sul lavoro", ha concluso Tenerini, annunciando il voto favorevole di Forza Italia.(Rin)