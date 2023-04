Ex Ilva: Turco (M5s), depositata interrogazione su inquinanti siderurgico Taranto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina ho depositato un'interrogazione a risposta orale in Commissione ai ministri dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, delle Imprese e del made in Italy, per chiedere quali misure intenda adottare il governo in merito alle emissioni dell'industria siderurgica ai danni del territorio di Taranto. Quanto emerso il 4 aprile 2023 nel corso dell'audizione dei referenti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa), tenutasi in V Commissione Ambiente della regione Puglia, riguardo al superamento dei limiti di emissioni di benzene e altri inquinanti, con preoccupanti picchi registrati in alcuni giorni a Taranto, richiede risposte immediate. A maggior ragione in quanto nel 2022 i picchi di benzene sono più che raddoppiati rispetto al 2021, come testimoniato anche dalle rilevazioni dell'Arpa. Lo stesso direttore scientifico dell'Arpa ha precisato che per quanto concerne la qualità dell'aria, disciplinata dal D.Lgs.155 del 2010, in recepimento della normativa comunitaria, per il benzene viene stabilito un limite calcolato come media annuale nella misura di cinque microgrammi a metro cubo. Segue che gli eventi acuti che vengono a ripetersi in determinate posizioni, come quelle del siderurgico e dell'area industriale di Taranto, non trovano una adeguata collocazione nel riscontro normativo. Per tutte queste ragioni chiediamo, innanzitutto, ai Ministri competenti se il Governo intenda valutare di rivedere, nelle opportune sedi, i parametri di valutazione del monitoraggio degli inquinanti, di cui al D.Lgs.155/2010. Di conseguenza, chiediamo se intenda introdurre misure per evitare l'emissione nell'aria di sostanze cancerogene, come il benzopirene e di altri inquinanti pericolosi. In ultimo, chiediamo se a tal proposito sia necessario condizionare il rilascio della nuova Autorizzazione integrata ambientale (Aia) o l'eventuale proroga di quella in essere, scadente ad agosto 2023, all'introduzione e agli esiti della preventiva Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (Viias); quest'ultima contenuta in un Ddl a mia prima firma depositato in Senato". Lo afferma in un comunicato stampa il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento cinque stelle.(Com)