Italia-India: Tajani riceve ministro Commercio Goyal

- Il ministro del Commercio dell'India, Piyush Goyal, è stato ricevuto oggi dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Felice di incontrare il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani. Scambio di opinioni su come il partenariato commerciale ed economico India-Italia possa essere sfruttato per la crescita in diversi settori", ha dichiarato il ministro indiano in un tweet.(Res)