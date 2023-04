Iraq: firmato protocollo d'intesa con l'Onu per lotta a corruzione e incremento trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iraq e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp) hanno firmato un memorandum d'intesa per rafforzare la cooperazione nella lotta alla corruzione e promuovere i principi di trasparenza, responsabilità e integrità nei settori pubblico e privato. Lo ha riferito, oggi, l'ufficio stampa del primo ministro dell'Iraq in un comunicato ripreso dall'agenzia di stampa "Shafaq", in cui si sottolinea l'importanza di questa collaborazione. A firmare l’intesa per la parte irachena vi è stato il direttore dell'ufficio del primo ministro, Ihsan al Awadi. Da parte sua, il premier iracheno, Mohammed Shia al Sudani, che ha presieduto la cerimonia di firma con l’Undp, ha affermato che "il governo presta grande attenzione alla lotta alla corruzione”, considerandola tra “le priorità del suo programma". Al Sudani ha anche evidenziato la determinazione del governo a "cooperare con le istituzioni e le organizzazioni internazionali per sviluppare meccanismi anti-corruzione" e mitigare l'impatto negativo del fenomeno "sugli obiettivi di sviluppo sostenibile e sul progresso economico". In base al memorandum, l'Undp aiuterà il governo iracheno nel rafforzare le capacità degli enti anti-corruzione, nel sostenere i quadri strategici e legali in linea con la Convenzione dell'Onu contro la corruzione, e nel promuovere un ambiente favorevole al dialogo e all'impegno sociale nella denuncia degli episodi di corruzione.(Res)