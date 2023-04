Sicurezza: Santagata (Tim), per le Pmi maggiori rischi cyber

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi i soggetti maggiormente esposti agli attacchi cyber sono le Piccole e medie imprese che non sono dotate di sistemi adeguati di difesa. A dirlo, in un’audizione alla commissione Politiche dell’Unione Europea della Camera, è Eugenio Santagata, Chief Public Affairs & Security Officer di Tim, nonché ad di Telsy, la società del Gruppo attiva nel comparto. "Il rischio è la perdita del loro patrimonio tecnologico e del know how che è custodito nei server. Inoltre, le Pmi vendono servizi al consumatore ma sono anche parte integrante della supply chain di altre aziende quindi è tangibile, in caso di attacco cyber, il rischio di un danno strutturale alla catena del valore di cui Pmi sono parte", conclude. (Rin)