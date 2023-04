Mali: missione Onu, tre Caschi blu uccisi e cinque feriti in attacchi recenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre Caschi blu sono stati uccisi e cinque altri sono rimasti feriti in nove attacchi recenti che hanno coinvolto i membri della Missione multidimensionale delle Nazioni Unite per la stabilizzazione del Mali (Minusma). Lo riferisce su Twitter la missione Onu, sottolineando che pur nella gravità del bilancio questo è in miglioramento rispetto al precedente periodo, nel quale si sono verificati 18 attacchi e 38 feriti.(Res)