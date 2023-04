Decreto Pnrr: Fitto, Aula Senato tradisce ottimo lavoro Commissione, accorpamento deleghe scelta di visione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è stato un "ottimo lavoro in Commissione viene un poi tradito da questo dibattito in Aula". Lo ha detto in replica nell'Aula del Senato il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, al temine della discussone generale sul decreto Pnrr. Il decreto "si inserisce in una visione, non di uno scontro, del governo che rivendichiamo", infatti con "l'accorpamento delle deleghe ha compiuto una scelta che ha visione e indica la complessità di questo momento di scelte in cui ci troviamo", ha spiegato. (Rin)