Polizia: Mattarella, grazie per impegno per legalità e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per il compito che svolgete per la legalità e la sicurezza del nostro Paese e dei nostri concittadini, nel rivolgervi gli auguri per questa festa, esprimo la riconoscenza dei nostri concittadini e della Repubblica. Grazie e auguri". A dirlo è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in occasione del 171esimo anniversario di costituzione della Polizia di Stato, ha incontrato nel pomeriggio al Quirinale il Prefetto Lamberto Giannini, capo della Polizia e direttore generale della Pubblica sicurezza, con una rappresentanza di appartenenti alla Polizia di Stato. (Rin)