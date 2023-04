Ue-Usa: Macron, alleati di Washington non significa essere vassalli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Essere "alleato degli Stati uniti" non significa fare il "vassallo". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, durante la conferenza stampa congiunta tenuto ala fianco del premier olandese Mark Rutte. Essere alleati "non significa che non abbiamo più il diritto di pensare da soli", ha detto il presidente francese. Macron si è poi detto a favore del sostegno alla "politica di una sola Cina" e della ricerca di un "regolamento pacifico della situazione". (Frp)