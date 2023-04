Polizia: Mattarella, patrimonio valori tramandato da una generazione all’altra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni giorno sono molteplici i casi da affrontare con prontezza e dedizione, e di questo vi siamo riconoscente. Si tratta di interpretare i valori che la Polizia ha tramandato e trasmesso, da una generazione all’altra di operatori. Sono valori che hanno trovano testimonianza più alta nei caduti appartenenti alla Polizia di Stato". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in occasione del 171esimo anniversario di costituzione della Polizia di Stato, ha incontrato nel pomeriggio al Quirinale il Prefetto Lamberto Giannini, capo della Polizia e direttore generale della Pubblica sicurezza, con una rappresentanza di appartenenti alla Polizia di Stato. "È un prezioso patrimonio umano e culturale ricordare quei sacrifici: si tratta di un patrimonio di valori che consente l'esercizio della professionalità in maniera adeguata e in maniera intensa", ha aggiunto il capo dello Stato, prima di ricordare come la realtà così complessa presenti "una quantità di condizioni e circostanze da affrontare, numerose e di vario genere, a volte imprevedibili. Tutto questo richiede una dedizione di grande rilievo, una grande capacità professionale frutto di formazione e studio". Questa "è un'occasione per esprimere anche a voi la riconoscenza della Repubblica per la vostra attività e per l’impegno", ha concluso il presidente Mattarella. (Rin)