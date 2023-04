Equo compenso: Serracchiani (Pd), platea tutelata più ampia con nostre proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il contributo di Nova, grazie al suo sguardo attento sulla realtà internazionale, è certamente prezioso" Debora Serracchiani

Presidente del Gruppo del Partito democratico alla Camera

23 luglio 2021

- Per il Pd, "la giusta retribuzione per i lavoratori è un principio sacrosanto. E' questo il motivo per cui, come puntiamo all'introduzione del salario minimo, così ci siamo battuti anche per l'approvazione dell'equo compenso per i liberi professionisti. Ma un governo ed una maggioranza sordi alle nostre proposte ed evidentemente interessati solo a piantare l'ennesima bandierina hanno impedito che questa giusta misura fosse estesa ad una platea molto più ampia di liberi professionisti determinando così la nostra astensione". Lo afferma in una nota Debora Serracchiani, deputata, responsabile Giustizia del Partito democratico.(Com)