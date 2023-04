Germania: liberaldemocratici, mantenere le centrali nucleari pronte all'uso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito liberaldemocratico (Fdp) chiede che le ultime tre centrali nucleari ancora attive in Germania vengano mantenute pronte all'uso. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ricordando che i reattori di Isar 2, Neckarwestheim ed Emsland verranno spenti il 15 aprile prossimo. Intervistato dall'emittente radiotelevisiva “Ard”, il capogruppo della Fdp al Bundestag, Christian Duerr, ha affermato che i tre impianti potrebbero “ripartire se si dovesse presentare una situazione difficile”. Deputato liberaldemocratico al parlamento federale, Lukas Koelher ha avvertito che la crisi dell'energia non è ancora finita. Pertanto, sarebbe corretto “non partire direttamente con lo smantellamento delle centrali nucleari e fare in modo che, in caso di dubbio, possano essere rese di nuovo operative”. Intanto, i Verdi insistono sulla demolizione dei reattori e respingono la proposta della Fdp. Per Juergen Trittin, ministro dell'Ambiente dal 1998 al 2005 e deputato degli ecologisti al Bundestag, si tratta di “una completa assurdità”. Intervistato dal quotidiano “Der Tagesspiegel”, Trittin ha sottolineato che l'energia nucleare “non ha futuro” ed è “da quattro a cinque volte più costosa dell'elettricità prodotta da centrali solari o eoliche”. In precedenza, il ministro dell'Economia e della Protezione del clima, Robert Habeck dei Verdi, aveva presentato l'abbandono del nucleare come irreversibile, assicurando che l'approvvigionamento di energia della Germania è garantito dagli elevati livelli di stoccaggio del gas, dai nuovi terminali per il gas naturale liquefatto (Gnl) e dall'espansione delle fonti rinnovabili. Avviato nel 2011, il piano di graduale denuclearizzazione del Paese prevedeva che tutti gli impianti venissero spenti entro il 31 dicembre 2022. A seguito della crisi dell'energia aggravata dalla guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina, il governo federale ha deciso di prorogare il funzionamento delle tre centrali nucleari rimaste in attività fino al 15 aprile. Lo spegnimento definitivo dei reattori è “cosa fatta” e ha il pieno sostegno del cancelliere Olaf Scholz, ha comunicato il governo federale. (Geb)