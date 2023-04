Riforme: Colucci (M5s), no a soluzioni plebiscitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia non ha bisogno di riforme di natura plebiscitaria come l'elezione diretta del presidente della Repubblica, che renderebbe quella figura non più super partes come è oggi, o come quella del presidente del Consiglio, che svuoterebbe i poteri del Presidente della Repubblica e in parte esautorerebbe il Parlamento. Al contrario, il nostro sistema istituzionale ha bisogno di ridare realmente al Parlamento la centralità che la Costituzione gli assegna e di misure di stabilizzazione del governo quali la sfiducia costruttiva, il potere per il premier di nominare e revocare i ministri, una corsia preferenziale per l'esame in Parlamento dei disegni di legge di iniziativa governativa, contestualmente ad una revisione dell'istituto della fiducia. Il Movimento c'è ed è pronto a lavorare con governo e maggioranza, perché le riforme si fanno con un confronto approfondito e con ampio consenso parlamentare. Ci aspettiamo dunque di essere pienamente coinvolti in questo processo riformatore". Lo ha detto il capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera, Alfonso Colucci, rivolgendosi alla ministra Elisabetta Casellati nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero. (Rin)