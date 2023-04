Lavoro: via libera unanime da Aula Camera a commissione su sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera unanime, da parte dell’Aula della Camera, con 262 sì e nessun voto contrario, alla proposta di inchiesta parlamentare sull'istituzione di una commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. La commissione, si legge nel testo, "è composta da venti deputati, scelti dal presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare e garantendo, per quanto possibile, l’equilibrio tra i sessi". Tra i compiti dell’organismo, quelli di "approfondire la conoscenza della dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero di incidenti mortali, di malattie e di invalidità, verificando e quantificando l’esistenza di eventuali differenze tra le vittime con specifico riguardo: al genere di appartenenza; al territorio di ubicazione del luogo di lavoro; all’età; al settore lavorativo; al tipo contrattuale; al tipo di impresa o di società presso la quale è svolta l’attività lavorativa", di "individuare le principali cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo all’incidenza delle pratiche dell’interposizione illecita, della somministrazione irregolare di manodopera, dello sfruttamento e del lavoro sommerso e irregolare, nonché del controllo di imprese da parte di organizzazioni criminali", di "accertare il livello di applicazione delle norme antinfortunistiche e l’efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni in ciascun settore produttivo, anche tenendo conto dell’eventuale incidenza del lavoro flessibile o precario sugli infortuni medesimi", di "verificare l’idoneità dell’attività, la frequenza e l’efficacia dei controlli svolti dagli organi ispettivi a livello centrale e periferico", di "quantificare l’incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla finanza pubblica e sul Servizio sanitario nazionale", di "valutare gli eventuali casi di presenza di minori nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo ai minori provenienti dall’estero, nonché le misure adottate per la loro protezione nei casi di esposizione a rischi di infortunio", di "individuare eventuali misure, di carattere legislativo e amministrativo, atte ad accrescere l’efficacia della prevenzione e ad attenuare gli effetti degli infortuni", di "valutare la congruità delle provvidenze e degli interventi di assistenza previsti dalla normativa vigente in favore dei lavoratori e dei loro familiari in caso di incidente mortale, malattia, invalidità e infortunio sul lavoro" e di "analizzare i casi di sfruttamento o di minor tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’intermediazione di manodopera".(Rin)