Egitto: ministro degli Esteri, il rapporto con la Turchia non influirà sulla Grecia

- Il riavvicinamento tra l’Egitto e la Turchia va a vantaggio dell’intera regione e la rinnovata relazione tra Ankara e Il Cairo non influirà sul rapporto di quest’ultima con la Grecia. È quanto emerso dalle dichiarazioni del ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, in un’intervista all’emittente “Sky News” rilasciata a margine della sua visita ad Atene. Sia l’Egitto sia la Turchia “desiderano ridurre le tensioni”, ha evidenziato il titolare della diplomazia egiziana, secondo cui ciò porterà calma nell’intera regione, con conseguenze positive per le popolazioni che vi abitano. “Abbiamo identificato le aree che devono essere affrontate a livello bilaterale e regionale e continueremo a consultarci per capire fino a che punto possiamo trovare punti di convergenza che soddisfino le aspettative di entrambi”, ha detto Shoukry a seguito dei colloqui avuti con il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis e l’omologo Nikos Dendias. Circa le relazioni con la Grecia, Shoukry ha affermato che queste sono “strategiche” e si basano su una “solida comprensione”. Pertanto, non verranno influenzate dal rapporto con Ankara. Il ministro ha anche menzionato il progetto di interconnessione elettrica con la Grecia, che si prevede contribuirà a risolvere il problema della sicurezza energetica in Europa. “L'Egitto ha le risorse, ha la capacità di produrre energia verde attraverso l'energia solare ed eolica e l'idrogeno verde che possono giovare al mantenimento dell'equilibrio del pianeta e allo stesso tempo fornire energia ai nostri partner in Europa", ha aggiunto il capo della diplomazia egiziana. (segue) (Cae)