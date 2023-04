Egitto: ministro degli Esteri, il rapporto con la Turchia non influirà sulla Grecia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In generale, ha fatto sapere il ministro, la diplomazia dell’Egitto nelle relazioni con gli altri Paesi si basa sui principi di non ingerenza negli affari interni, di rispetto reciproco e sull'applicazione del diritto internazionale. Circa il possibile reintegro della Siria nella Lega araba, Shoukry ha fatto sapere che questo dipenderà dal “consenso di tutti gli Stati membri”. “Stiamo indagando su come affrontare al meglio la situazione in Siria, che, purtroppo, è rimasta immobile negli ultimi anni”, ha fatto notare il ministro, aggiungendo che ciò “non va nell'interesse né del popolo siriano, né della regione”. “Penso che dovremmo anche sottolineare i pericoli associati alla presenza in Siria di un numero enorme di organizzazioni terroristiche e combattenti stranieri. La loro presenza, senza alcuna chiara politica o visione da parte della comunità internazionale su come affrontare questa sfida, è una minaccia diretta alla stabilità”, ha continuato. Shoukry ha anche messo in guardia da una possibile escalation tra palestinesi e israeliani, che potrebbe avere “gravissime ripercussioni sulla stabilità della regione". L'Egitto, ha fatto sapere il ministro, continuerà a svolgere il ruolo di mediatore, fino a convincere le parti ad andare avanti nel processo politico. (segue) (Cae)