Egitto: ministro degli Esteri, il rapporto con la Turchia non influirà sulla Grecia (3)

- Sameh Shoukry e l'omologo della Turchia, Mevlut Cavusoglu, si incontreranno domani ad Ankara per la normalizzazione dei legami dei due Paesi, secondo quanto riferito dal quotidiano turco "Hurriyet", citando un comunicato in cui Cavusoglu ha annunciato che, durante la visita, "si discuterà delle relazioni bilaterali e degli sviluppi regionali". A inizio settimana, Cavusoglu aveva affermato che un potenziale incontro tra il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, e l'omologo della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, potrebbe avvenire dopo le elezioni turche del 14 maggio. Il capo della diplomazia della Turchia ha inoltre ricordato che i due ministri degli Esteri hanno già avviato un processo per la nomina degli ambasciatori. "Potremmo forse annunciarlo durante la visita di Shoukry", ha affermato Cavusoglu, auspicando che i legami migliorino ulteriormente con la nomina degli ambasciatori. Si tratta del terzo incontro tra i due ministri in meno di due mesi. A marzo scorso, il ministro degli Esteri della Turchia Cavusoglu si era recato al Cairo per una visita ufficiale e aveva dichiarato di "voler ristabilire le relazioni diplomatiche tra i due Paesi al massimo livello". La visita di Cavusoglu in Egitto era la prima di un responsabile della diplomazia turca al Cairo in undici anni. (Cae)