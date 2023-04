San Siro: Montolivo a Nova, favorevole a stadi di proprietà, ma come romantico mi dispiacerebbe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono assolutamente favorevole alla costruzione di stadi di proprietà, anche se come romantico ammetto che mi dispiacerebbe non vedere più giocare il Milan e l'Inter a San Siro. Di sicuro, uno stadio nuovo per entrambe le società aiuterebbe ancora di più a competere a livello internazionale, ma lo stadio è soltanto un passaggio intermedio, perché tutto il calcio italiano in generale avrebbe bisogno di un rinnovamento a livello strutturale". Lo ha dichiarato ad Agenzia Nova l'ex calciatore Riccardo Montolivo, giocatore del Milan dal 2012 al 2019 e capitano della squadra rossonera dal 2013 al 2017. Montolivo ha raccontato anche in che cosa consiste la magia di San Siro, ovvero "nel suo passato, nelle partite incredibili che sono state giocate lì, nei grandi giocatori che sono stati applauditi e a volte persino fischiati. Le quattro torri di San Siro sono qualcosa di unico, così come l'atmosfera che si crea quando lo stadio è pieno". L'ex capitano ha anche aggiunto che il suo ricordo più bello consiste "nel mio primo derby del 2012, che mi aveva trasmesso una carica incredibile. Anche se avevamo perso, aver provato per la prima volta quelle sensazioni irripetibili è stato indimenticabile". (Rem)