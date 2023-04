Roma: M5s, su mancato rifacimento via Adria maggioranza accampa scuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su mancato rifacimento via Adria a Roma, maggioranza accampa scuse. Lo dichiarano in una nota congiunta la capogruppo in Campidoglio del M5s Linda Meleo e i consiglieri del M5s in VII Municipio Stefania Balsamà ed Emanuel Trombetta. "Oggi nelle commissioni consiliari congiunte I-III del VII Municipio abbiamo assistito a delle giustificazioni al limite del surreale in merito alla risoluzione a prima firma della consigliera Balsamà sulla riqualificazione di via Adria e gli annessi interventi di potature, rifacimento delle alberature e messa in sicurezza del manto stradale: la maggioranza si è astenuta nel votare questa importante risoluzione, con la giustificazione che attenderanno i fondi del Giubileo per il rifacimento e il controllo di una strada di circa 300 mt, percorsa ogni giorno da centinaia di persone, che dà accesso alla stazione Tuscolana e dove ci sono due licei, un asilo nido e una scuola dell'infanzia - continua la nota -. Chiedevamo una zona 30 a traffico limitato soprattutto per la sicurezza dei nostri bambini: ovviamente loro hanno altre priorità, in commissione ci hanno chiesto di ritirare l'atto, ma noi lo porteremo in Consiglio municipale e ne risponderanno davanti ai cittadini".. (Com)