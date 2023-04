Camera: domani audizioni su reti sociali telematiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani giovedì 13 aprile, alle ore 13:45, la commissione Cultura della Camera, nell'ambito della discussione della risoluzione riguardante iniziative per contrastare la diffusione delle sfide di resistenza (challenge) nelle reti sociali telematiche, svolge le seguenti audizioni: Tik Tok; Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm); Agenzia italiana per il digitale (Agid); Pierangelo Barone, professore ordinario di pedagogia presso l'Università degli studi di Milano; Matteo Lancini, presidente della Fondazione Minotauro; Guerino Bovalino, sociologo dei media. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)