Roma: fidanzata resta chiusa fuori casa a Formello, lui si arrampica e cade, grave 16enne

- La madre della fidanzata resta chiusa fuori casa e lui si arrampica alla tubatura del gas nel tentativo di raggiungere la finestra ma cade e si ferisce gravemente. È costato caro il gesto altruistico di uno studente 16enne che questa mattina, in via Anguillarese a Formello, ha fatto un volo di circa 4 metri sbattendo al suolo. Immediatamente soccorso dagli operatori del 118, il ragazzo è stato elitrasportato al Gemelli in codice rosso ma non in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri.(Rer)