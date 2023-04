Roma: la polizia metropolitana presenta il progetto "a scuola di sicurezza stradale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato presentato, nell'aula consiliare di Palazzo Valentini, il progetto "A scuola di sicurezza stradale 2023" che si articolerà in 12 giornate formative, coinvolgendo, in ogni giornata, circa 200 alunni delle scuole primarie. Ad illustrare l'iniziativa, oltre la Comandante della Polizia metropolitana, Maria Laura Martire, il Vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna e la Consigliera Delegata al Bilancio e Patrimonio, Cristina Michetelli. In diciotto Comuni del territorio metropolitano, sarà allestito un parco scuola itinerante, caratterizzato da una struttura mobile che riproduce in scala ridotta un percorso stradale attrezzato con segnaletica orizzontale e verticale, semafori, strisce pedonali e rotatorie, per mezzo del quale sarà possibile per i bambini apprendere le regole della circolazione stradale e imparare in modo divertente, guidando delle "mini-car" i principi fondamentali della sicurezza stradale. Alla presentazione sono intervenuti i Sindaci dei 18 Comuni coinvolti e i Comandanti delle Polizie Locali municipali. (segue) (Com)