Roma: la polizia metropolitana presenta il progetto "a scuola di sicurezza stradale" (2)

"Coerentemente con i suoi compiti istituzionali e cosciente della rilevanza del tema della sicurezza stradale, la Città Metropolitana intende avviare una serie di attività di sensibilizzazione e formazione dei giovani sul corretto uso della strada. È necessario intervenire in maniera precoce e profonda con un'educazione stradale mirata a rendere più sicuri e virtuosi i comportamenti dei bambini e dei giovani in materia di sicurezza stradale. Le statistiche infatti rilevano che la maggior parte degli incidenti automobilistici sono causati dall'inosservanza delle norme di sicurezza, – ha sottolineato il vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna – dalla scarsa conoscenza e dal mancato rispetto della segnaletica stradale, dall'errore per distrazione e dall'imprudenza. Far apprendere ai bambini le norme sulla circolazione stradale permette non solo di garantire la loro incolumità quali fruitori della strada, ma serve anche a sviluppare un senso civico che diventerà parte integrante del loro modo di vivere".