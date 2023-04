Roma: la polizia metropolitana presenta il progetto "a scuola di sicurezza stradale" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa lodevole iniziativa, che rientra nella mission delle funzioni dell'Ente metropolitano, ha una duplice valenza; quella che riguarda più da vicino l'educazione stradale e la prevenzione, dall'altra anche la conoscenza degli eventuali pericoli che potrebbero capitare durante la guida. E' dovere di noi amministratori investire, come abbiamo fatto durante l'approvazione del bilancio, sulle misure di sicurezza delle nostre strade provinciali. Il governo della Città metropolitana – ha dichiarato Cristina Michetelli – assieme al Sindaco Roberto Gualtieri, sta investendo molto su questo fronte e la sensibilizzazione su alcuni temi, come questo, è nella nostra agenda politica, perché crediamo molto nella formazione e nella sicurezza dei cittadini che amministriamo". (Com)