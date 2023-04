Commercio: Centinaio (Lega), tutelare locali storici da invasione franchising

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il vostro lavoro aiuta a raccontare la realtà, ha un innegabile aspetto “umano”, poiché riporta storie di vita ed ha la capacità di costruire ponti tra le persone" Erika Stefani

ministra per le Disabilità

20 luglio 2021

- "Con la nostra proposta vogliamo sostenere, valorizzare e regolamentare la presenza dei locali storici nelle nostre città. I centri storici stanno diventando tutti uguali, con catene di fast food, franchising e negozi che potrebbero essere identici a Roma, a Milano, ma anche a Parigi o Barcellona. Il disegno di legge che abbiamo depositato vuole invece difendere i locali che esprimono la storia, l'arte e le tradizioni del territorio". Lo ha affermato il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, della Lega, durante la conferenza stampa di presentazione del ddl sulla tutela e la valorizzazione dei locali storici, da lui promosso. "Si tratta di una proposta che nasce da un lavoro iniziato e portato avanti con i diretti interessati, a seguito della grave crisi provocata dalla pandemia", ha spiegato Centinaio, che è anche responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega. "Insieme a loro - ha continuato il parlamentare -, abbiamo ragionato sull'età (70 anni) e le caratteristiche che identificano i locali storici, abbiamo individuato un budget da stanziare di 150 milioni di euro in tre anni e abbiamo scelto come priorità alle quali destinare queste risorse le spese per l'affitto o il restauro dei locali, la riduzione o l'esenzione da imposte e tributi. Durante l'iter parlamentare, potremo pensare di introdurre ulteriori agevolazioni, anche dal punto di vista delle procedure burocratiche". In sala a manifestare il proprio sostegno al disegno di legge erano presenti anche il capogruppo della Lega in Senato, Massimiliano Romeo, e i già ministri Erika Stefani e Massimo Garavaglia. Alla conferenza stampa hanno partecipato il presidente dell'Associazione Locali storici d'Italia, Enrico Magenes, la senior professor di Economia del Turismo all'Università Bocconi, Magda Antonioli, e una rappresentanza di titolari di locali storici di tutta Italia. (Rin)