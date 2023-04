Commercio: Centinaio (Lega), tutelare locali storici da invasione franchising

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’attenzione e lo scrupolo delle corrispondenze, ma anche le analisi per settori apparentemente minori, fanno di Nova uno strumento di lavoro indispensabile" Massimo Garavaglia

Ministro del Turismo

20 luglio 2021

- "Con la nostra proposta vogliamo sostenere, valorizzare e regolamentare la presenza dei locali storici nelle nostre città. I centri storici stanno diventando tutti uguali, con catene di fast food, franchising e negozi che potrebbero essere identici a Roma, a Milano, ma anche a Parigi o Barcellona. Il disegno di legge che abbiamo depositato vuole invece difendere i locali che esprimono la storia, l'arte e le tradizioni del territorio". Lo ha affermato il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, della Lega, durante la conferenza stampa di presentazione del ddl sulla tutela e la valorizzazione dei locali storici, da lui promosso. "Si tratta di una proposta che nasce da un lavoro iniziato e portato avanti con i diretti interessati, a seguito della grave crisi provocata dalla pandemia", ha spiegato Centinaio, che è anche responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega. "Insieme a loro - ha continuato il parlamentare -, abbiamo ragionato sull'età (70 anni) e le caratteristiche che identificano i locali storici, abbiamo individuato un budget da stanziare di 150 milioni di euro in tre anni e abbiamo scelto come priorità alle quali destinare queste risorse le spese per l'affitto o il restauro dei locali, la riduzione o l'esenzione da imposte e tributi. Durante l'iter parlamentare, potremo pensare di introdurre ulteriori agevolazioni, anche dal punto di vista delle procedure burocratiche". In sala a manifestare il proprio sostegno al disegno di legge erano presenti anche il capogruppo della Lega in Senato, Massimiliano Romeo, e i già ministri Erika Stefani e Massimo Garavaglia. Alla conferenza stampa hanno partecipato il presidente dell'Associazione Locali storici d'Italia, Enrico Magenes, la senior professor di Economia del Turismo all'Università Bocconi, Magda Antonioli, e una rappresentanza di titolari di locali storici di tutta Italia. (Rin)